Что делает учитель какая его работа только по англизки is a person...

Английский язык
Что делает учитель какая его работа только по англизки is a person...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Teacher-is a person who teachs children.
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