Что делать проходим деление дробей и там пример 40/30-72/30 -32 не должно быть ,плиз помо??ите очень надо

Математика
Что делать проходим деление дробей и там пример 40/30-72/30 -32 не должно быть ,плиз помо??ите очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40/30-72/30=(40-72)/30=-32/30. как есть, так и есть 
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