Что делать проходим деление дробей и там пример 40/30-72/30 -32 не должно быть ,плиз помо??ите очень надо

Математика

Что делать проходим деление дробей и там пример 40/30-72/30 -32 не должно быть ,плиз помо??ите очень надо

Автор: Гость