Подчеркните орфограмму в словах. Дружба,большой,журчать,планета,дружные,ребята,в??ра,начать,верный,верить,дружить,почтальон,сверкать,счастливый.

Гость: Гость:

Орфограмма: Дружба-жб Большой-шо Журчать-ча Планета-вторая о Дружные-жн Ребята-е Вера-е Начать-ча Верный-е Верить-е и Дружить-жи Почтальон-ьо Сверкать-е Счастливый-ча и т.