Подчеркните орфограмму в словах. Дружба,большой,журчать,планета,дружные,ребята,в??ра,начать,верный,верить,дружить,почтальон,сверкать,счастливый.
Русский язык
Подчеркните орфограмму в словах. Дружба,большой,журчать,планета,дружные,ребята,в??ра,начать,верный,верить,дружить,почтальон,сверкать,счастливый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орфограмма: Дружба-жб Большой-шо Журчать-ча Планета-вторая о Дружные-жн Ребята-е Вера-е Начать-ча Верный-е Верить-е и Дружить-жи Почтальон-ьо Сверкать-е Счастливый-ча и т.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
РУССКИЙ В ТЕТРАДКЕ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ NO 475 определяй какими членами предложения я??ляются однородные члены и подчёркивай их ставь галочку над сою...
Математика
Знайка и Незнайка решили порадовать Кнопочку и собрали для неё землянику. В корзи??е Знайки было 0,3 кг вкусной ягоды, а у Незнайки было 1/5 кг, та...
Математика
В треугольнике MKP угол MKP = 90 градусов, угол KMP = 75 градусов. точка D- внутренняя точка отрезка KP, угол KMD = 60 градусов. вычислите длину ка...