Переведите Жыртқыш інсіз болмайды. Отансыз жан өмірінде оңбайды. Өзін-өзі қорлайды да, сорлайды. Тірі адамға - сол қайғы! ИЛИ ¨Туған елім – гүл елім, Қасиетіңді білемін. Өзіңе деп жүремін – Лүпілдеген жүрегім!
Қазақ тiлi
Переведите Жыртқыш інсіз болмайды. Отансыз жан өмірінде оңбайды. Өзін-өзі қорлайды да, сорлайды. Тірі адамға - сол қайғы! ИЛИ ¨Туған елім – гүл елім, Қасиетіңді білемін. Өзіңе деп жүремін – Лүпілдеген жүрегім!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хищник без норы не бывает. Человеку без Родине никогда не везет. Сам себя унижает и пропадет. Живому человеку это -печаль. Родная страна - страна цветок, Знаю твое достоинства. Только для тебя, Стучит сердце мое.
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