Переведите Жыртқыш інсіз болмайды. Отансыз жан өмірінде оңбайды. Өзін-өзі қорлайды да, сорлайды. Тірі адамға - сол қайғы! ИЛИ ¨Туған елім – гүл елім, Қасиетіңді білемін. Өзіңе деп жүремін – Лүпілдеген жүрегім!

Гость: Гость:

Хищник без норы не бывает. Человеку без Родине никогда не везет. Сам себя унижает и пропадет. Живому человеку это -печаль. Родная страна - страна цветок, Знаю твое достоинства. Только для тебя, Стучит сердце мое.