Что из названного относилось к причинам перехода СССР и США на рубеже 1960-х- 1970-х гг. к политике разрядки? 1) отказ СССР от влияния на страны Восточной Европы 2) достижение военно-стратегического паритета СССР и США 3) вы...
Обществознание
Что из названного относилось к причинам перехода СССР и США на рубеже 1960-х- 1970-х гг. к политике разрядки? 1) отказ СССР от влияния на страны Восточной Европы 2) достижение военно-стратегического паритета СССР и США 3) выдвижение в СССР концепции мирного сосуществования 4) установление отношений дружбы и партнерства между СССР и США
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третий, Хрущевым выдвинута концепция мирного существования.
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