Что лучше пойти в кафе с родителями или с друзьями? Не могу определиться помогит?? пожалуйста!

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Что лучше пойти в кафе с родителями или с друзьями? Не могу определиться помогит?? пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С родителями, так как они за тебя заплатят, а сдрузьями скидываться придется.
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