Что лучше пойти в кафе с родителями или с друзьями? Не могу определиться помогит?? пожалуйста!

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Что лучше пойти в кафе с родителями или с друзьями? Не могу определиться помогит?? пожалуйста!

Автор: Гость