Что может быть стальным?

Окружающий мир
Что может быть стальным?
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Ответ(ы):
Гость:
Стальной корпус корабля , стальной кулак - очень сильный удар , стальное кольцо , стальные инструменты , стальные мышцы
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