Составить предложение со словом медведица

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Составить предложение со словом медведица
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.каждый день медведица добывает пищу для своего дома. 2.Медведица заботиться о своем потомстве
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