Найдите значение выражения (17/10 - 1/20)* 2/15
Алгебра
Найдите значение выражения (17/10 - 1/20)* 2/15
Ответ(ы):
Гость:
(17*2-1)/20=33/20 33/20*2/15=33/150=11/50=0.22
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