Нужен конспект по истории Тема:Нашествие с Востока План: 1)Создание державы Чи??гисхана 2)Вторжение Рязанскую землю 3)Поход на Новгород 4)Нашествие на юго-западную Русь 5)Вывод Спасибо

Гость: Гость:

1)Создание державы Чингизхана В центре Азии с древнейших времён кочевали монгольские племена. В начале XIII века, пока русские князья вели междоусобные войны далеко на востоке, на просторах степей Центральной Азии и Южной Сибири, сгущались грозовые тучи. Создание державы Чингизхана Энергичный и беспощадный властелин Темучин принял имя Чингисхана – Небесного хана сумел подчинить себе монгольские племена и соседние тюркские. В начале XIII века на съезде монгольской знати Темучин был провозглашён правителем Монгольского государства. 2) Вторжение в Рязанскую землю. 1235 год-новый поход на Запад. 1236 год-завоевание Волжской Булгарии. 1237 год-вторжение в Рязанскую землю. 1237-1240 годы-нашествие на Русь,начало монголо-татарского нашествия. 3) Батый устремился к Новгороду. Торжок, стоящий у Батыя на пути, продержался 2 недели, и был взят только 5 марта. Город был перевалочным пунктом для богатых новгородских купцов и торговцев из Владимира и Рязани, снабжавших Новгород хлебом. В Торжке всегда имелись крупные запасы зерна. Здесь монголы рассчитывали пополнить оскудевшие за зиму запасы кормов. Предвидя это, жители с большой смекалкой укрепили свой город. Хитрость заключалась в том, что на городских стенах и воротах они наморозили ледяной панцирь, что исключало возможность поджога и закрепление штурмовых лестниц. Торжок в течение двух недель отбивал штурмовые атаки врага. Но даже овладев городом, монголы так и не смогли пополнить хлебные запасы. Жители подожгли все склады с зерном. Оттуда монголо-татарский отряд стал преследовать пробившихся из окружения защитников Торжка Селигерским путем дальше, но, не дойдя до Новгорода ста верст, этот конный монголо-татарский отряд соединился с основными силами Батыя.Считать действия этого отдельного отряда за наступление монголо-татар на Новгород конечно нельзя. Батый на военном совете после битвы на Сити принял решение об отходе на юг.Поворот от Новгорода принято объяснять весенними паводками. К тому же в 4-х месячных боях с русскими монголо-татары понесли огромные патери, и войска Батыя оказались разбросанными. Так что монголо-татары и не пытались наступать весной 1238 года на Новгород. 4) Осенью 1239 года после разгрома половцев подготавливался поход на Южную Русь и Европу. Татары Менту-хана осадили Чернигов (18 октября 1239 года), вошли в мордовскую землю. После разгрома Чернигова, Менту-хан подошел к Киеву, но штурмовать не решился.Нашествие на Южную Русь и Восточную Европу Батый начал осенью 1240 года, опять собрав под свое начало всех преданных себе людей. Поблагодари меня, кисик :з