Помогите ребята по математике решить задачу 5,6 спасибо заранее!
Математика
Помогите ребята по математике решить задачу 5,6 спасибо заранее!
Ответ(ы):
Гость:
№6 1)6*5=30 2)9*4=36 3)8*4=32 4)7*5=35
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