На столе в школьной столов стояло 22 стакан и 24 тарелк дежурный положил несколько ложек и на столе стало69 предметов сколько ложек положили

Математика

На столе в школьной столов стояло 22 стакан и 24 тарелк дежурный положил несколько ложек и на столе стало69 предметов сколько ложек положили

Автор: Гость