На столе в школьной столов стояло 22 стакан и 24 тарелк дежурный положил несколько ложек и на столе стало69 предметов сколько ложек положили
Математика
На столе в школьной столов стояло 22 стакан и 24 тарелк дежурный положил несколько ложек и на столе стало69 предметов сколько ложек положили
Ответ(ы):
Гость:
Найдем сколько стояло стаканов и тарелок: 24+22=46 приборов Теперь отнимем от общего числа получившееся количество: 69-46=23 ложки принес дежурный Ответ: 23 ложки
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