Сочинение из 10-15 предложений про любимый магазин одежды.

Английский язык
Сочинение из 10-15 предложений про любимый магазин одежды.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пиши так. Мой любимы магазин одежды такой то такой то. В нём находиться очень много красивых вещей. И расскажи интересную историю о твоей вещи из этого магазина. А дальше пиши это мой самый любимый магазин
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