Что может являтся прототипом для моделирования
Информатика
Что может являтся прототипом для моделирования
Ответ(ы):
Гость:
Прототип моделирования -это реальный объект
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