Что может являтся прототипом для моделирования

Информатика
Что может являтся прототипом для моделирования
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прототип моделирования -это реальный объект
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Годы сына составляют четвертую часть лет отца,а годы дочери составляют пятую часть лет матери.На сколько сын старше дочери,если отцу 40 лет,а матер...
Ответить
Математика
Одна целая три четвертых + две третьих должно получится 2 целых пять двенадцатых но как так!Объясните пожалуйста
Ответить
Английский язык
Текст на англисском языке мой день
Ответить
Русский язык
Почему пишется дорОго и что это за часть речи
Ответить
Математика
21x-126=20x+20-36x+72
Ответить