Что можно изменить, если поставить на реке плотину и организовать пруд? а) скорост?? течения реки. б) глубину реки . в)ширину реки. г) русло реки.д)все вышеперечисленное.

Окружающий мир

Что можно изменить, если поставить на реке плотину и организовать пруд? а) скорост?? течения реки. б) глубину реки . в)ширину реки. г) русло реки.д)все вышеперечисленное.

Автор: Гость