Что можно изменить, если поставить на реке плотину и организовать пруд? а) скорост?? течения реки. б) глубину реки . в)ширину реки. г) русло реки.д)все вышеперечисленное.
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Что можно изменить, если поставить на реке плотину и организовать пруд? а) скорост?? течения реки. б) глубину реки . в)ширину реки. г) русло реки.д)все вышеперечисленное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет б) Глубину реки
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