Что можно написать про фестиваль красок холи (по-английски)?
Английский язык
Что можно написать про фестиваль красок холи (по-английски)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It was amazing and i have never forgot about it
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Построили 12этажей дома,осталось постпроить ещё8этажей.на сколько больше этажей п??строили,чем осталось построить?
Математика
Помогите пожалуйста. 4т.2ц.=...ц 84ц= ...т...ц 5т.460кг=...кг 19т.600кг=...ц 42.000кг=...ц 360ц=...т