Что можно написать про фестиваль красок холи (по-английски)?

Английский язык
Что можно написать про фестиваль красок холи (по-английски)?
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Гость:
It was amazing and i have never forgot about it
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