Что можно сказать о выделении и поглощении энергии по отношению к связям?

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Каждый главный энергетический уровень в атоме расщеплён на подуровни (s-, p-, d-, f-орбитали), соответствующие изменениям орбитального квантового числа. Энергия любой системы при излучении или поглощении электромагнитного излучения частоты может измениться только на величину, кратную энергии кванта E = hv (то есть дискретно), где h — постоянная Планка. В вакууме энергия и импульс фотона зависят только от его частоты v (или, что эквивалентно, от длины волны λ=c/v)--->E=hv ________________________________________________________ На "пальцах" модель Бора выглядит так. Энергия электрона зависит от радиуса его орбиты. Минимальная энергия у электрона, который находится на ближайшей к ядру орбите. При поглощении кванта энергии электрон переходит на орбиту с более высокой энергией (возбужденное состояние). И наоборот, при переходе с высокого энергетического уровня на более низкий - электрон отдает (излучает) квант энергии.