К слову чайник какое проверочное слово

Русский язык
К слову чайник какое проверочное слово
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чай ник суффикс не проверяется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста решить 4 задание!!! заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Какой корень в словах постная нет поста и сердцивина и сердечко
Ответить
Математика
Что обозначают римские цифры MDCX
Ответить
Математика
Решите уравнение х^-16/х^3+3х^2+16=0
Ответить
Физика
Сколько нужно сжечь керосина, чтобы выделилось 184 мДж теплоты?
Ответить