Сколько нужно сжечь керосина, чтобы выделилось 184 мДж теплоты?
Физика
Сколько нужно сжечь керосина, чтобы выделилось 184 мДж теплоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Q=10МДж=10000000Дж q(удельная теплота сгорания керосина)=43МДж=43000000Дж m-? Решение: Q=qm m=Q/q m=10000000/43000000=0,232кг Ответ:0,232кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Спортсмен прыгая в высоту преодолел планку на высоте 2 метра 9 сантиметров.На скол??ко выши спортсмена если рост спортсмена 1 метр 93 см
Русский язык
Указать падежи и склонения, вставить пропущенные буквы. Путешественники передв...гались на лошад..., верблюд..., автомобил... . Распустились цв.....
Русский язык
Спишите слова, вставляя пропущенные буквы и подбирая к ним однокоренные. Расч_ск??- Крыж_вник- Прич_ска- Щ_лка- Сч_ты- Ч_лн- Ж_лтый- ...
Английский язык