Указать падежи и склонения, вставить пропущенные буквы. Путешественники передв...гались на лошад..., верблюд..., автомобил... . Распустились цв.. ты на сирен..., черемух..., жасмин... . Мы плыли на лодк..., пар... ход... . При...
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Указать падежи и склонения, вставить пропущенные буквы. Путешественники передв...гались на лошад..., верблюд..., автомобил... . Распустились цв.. ты на сирен..., черемух..., жасмин... . Мы плыли на лодк..., пар... ход... . Приготовили сок из морков..., вишн... . Мальчик прошел площад..., улиц..., дорог... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передвигались, лошадях, верблюдах, автомобилях, цветы, сирени, черемухе, жасмине, лодке, пароходе, моркови, вишни, площадь, улицу, дорогу склонения и падежы сам, это просто
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