Указать падежи и склонения, вставить пропущенные буквы. Путешественники передв...гались на лошад..., верблюд..., автомобил... . Распустились цв.. ты на сирен..., черемух..., жасмин... . Мы плыли на лодк..., пар... ход... . При...

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Указать падежи и склонения, вставить пропущенные буквы. Путешественники передв...гались на лошад..., верблюд..., автомобил... . Распустились цв.. ты на сирен..., черемух..., жасмин... . Мы плыли на лодк..., пар... ход... . Приготовили сок из морков..., вишн... . Мальчик прошел площад..., улиц..., дорог... .

Автор: Гость