Очень краткий рассказ на тему наклонение, срочно!!! 30б дам!

Гость: Гость:

В Словарном царстве, в Глагольном государстве проживали самые разные глаголы. А правили этой страной сразу три государя–царя, три родных брата под фамилией Глагольные Наклонения. Старший брат звался Повелительным Наклонением, средний – Наклонением Изъявительным, а младшего величали – Условное Наклонение Глагола. Все три царя–наклонения являлись грамматической категорией глаголов. Старший брат, Повелительное Наклонение Глагола, был строг, он постоянно всем что-то приказывал, чего-то требовал, кого-то заставлял. «Пойди туда, сделай это, идите работать, ложитесь спать!» - только и слышали от него. А когда он бывал в гневе, то и вовсе коротко восклицал: «Спать! Молчать! Шагом марш!» -