Какая из этих схем является схемой реакции получения NaOH a.NaCl +KOH ---NaOH+KCl b.Na2O+H2O-----2NaOH c.Fe (OH)2+Na2SO4----FeSO4+2NaOH d.Ca(OH)2+2NaCl---CaCl2+2NaOH
Химия
Какая из этих схем является схемой реакции получения NaOH a.NaCl +KOH ---NaOH+KCl b.Na2O+H2O-----2NaOH c.Fe (OH)2+Na2SO4----FeSO4+2NaOH d.Ca(OH)2+2NaCl---CaCl2+2NaOH
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Гость:
C помоемся верный вариант
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