Начертите прямую AB и отметьте точки: а) точку C, лежащую на отрезке AB. б) точку F, не лежащую на прямой AB. в) точку E, не лежащую на прямой AB, и проведите через эту точку прямую, пересекающую AB.

Геометрия
Начертите прямую AB и отметьте точки: а) точку C, лежащую на отрезке AB. б) точку F, не лежащую на прямой AB. в) точку E, не лежащую на прямой AB, и проведите через эту точку прямую, пересекающую AB.
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