Как объяснить смысл строчки: предложение это индивидуальное достижение человека?

Русский язык
Как объяснить смысл строчки: предложение это индивидуальное достижение человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение - это слова, поставленные в определенном порядке. Каждый человек формирует их по своему.Если задать двум людям совершенно одинаковый вопрос, то ответят они на него различными предложениями. Никто не может предсказать, что скажет человек, так как это полностью зависит от него.
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