Доклад о професиях которые работают с древесиной

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Профессии > Плотник Профессия плотник Описание профессии: Плотник - одна из распространенных строительных профессий. Это профессия широкого профиля. Специалист выполняет работы, связанные с обработкой древесины и изготовлением из нее разнообразных деталей, изделий и строительных конструкций. До недавнего времени все работы, связанные с использованием древесины, подразделяли на плотничные и столярные. Теперь эти две профессии слились воедино. Даже при широкой механизации строительных работ без плотника на стройке не обойтись. К плотничным работам относятся работы по устройству стен, перекрытий, перегородок, стропил, ферм, балок, щитов перекрытий, лесов, подмостей. Непосредственно на строительстве плотники выполняют следующие работы: сборку стен рубленых, брусчатых, панельных, каркасных зданий, устройство цокольных, междуэтажных и чердачных перекрытий из лесоматериалов или готовых элементов, устройство крыш со сборкой стропильной системы, сборку и установку ферм, арок. При строительстве каменных и бетонных зданий плотники выполняют монтаж лесов, установку подмостей и опалубки для монолитных железобетонных конструкций преимущественно из унифицированных элементов. Лес - это не только лёгкие планеты, но и ценный возобновляемый ресурс. Из дерева изготавливается огромное множество предметов, в том числе и строительных материалов. Изготовлением, монтажом и ремонтом таких вот деревянных конструкций занимается человек с профессией плотник. Это старинное и необходимое для общества ремесло. По определению, плотник - одна из строительных специальностей, но такие же специалисты работают на производстве мебели, деревянных окон, дверей, лодок и прочих полезных изделий. Люди, занятые в этой сфере, были на земле с древних времён. Упоминания о них находили в источниках, которым уже 5 тысяч лет. Дерево умели обрабатывать почти все цивилизации мира - Египет, Китай, Финикийцы, Индия, европейские племена. Из дерева строились целые мегаполисы по меркам того времени, как например Гелон в Скифском Царстве, что на территории нынешней Украины. Дерево является сравнительно лёгким для обработки материалом. Тысячелетиями его обрабатывали только с помощью топора, деревянных клиньев и тесла. Пила, как инструмент плотника, получила распространение только 400 лет назад. Этого благородного ремесла не стеснялись даже особы королевской крови - к примеру, Петр ?, который лично принимал участие в строительстве деревянных кораблей. Одно из крупнейших религиозных течений в мире, христианство, приписывает это ремесло своему богу (Иисус был плотником). Сей факт показывает, сколько уважения в обществе к людям данной профессии. Личные качества: Для успешного выполнения своих профессиональных функций плотник должен обладать значительной физической силой и выносливостью, а также ловкостью, что особенно важно при работе в сложных условиях: на высоте, в тесноте, при неблагоприятной погоде. Работа плотника осуществляется при постоянном зрительном контроле, важное значение имеет глазомер. Большая нагрузка в данной деятельности приходится на суставно-мускульный аппарат рук, который является практически занятым в любой плотницкой операции. Очень важно для хорошего плотника обладать "чувством материала", чтобы уметь выбрать именно тот его вид, который наиболее пригоден для создаваемой конструкции. Необходимым качеством является также способность распределять и дозировать свои усилия при обработке различных видов материалов. Так как многие плотницкие сооружения и конструкции должны обеспечивать безопасность людей, пользующихся ими в своей профессиональной деятельности (леса, висячие стропила, балки и пр.), плотник должен обладать высоким чувством ответственности, внимательностью и аккуратностью. Образование (Что надо знать?): Плотник знает породы и пороки древесины, способы разметки и изготовления деревянных конструкций, приемы обстругивания и отесывания лесоматериалов. Место работы и карьера: Профессия плотника необходима везде. Он может работать на стройках городов, в строительных организациях сельского строительства, в строительно-ремонтных организациях, в ремонтных цехах заводов, на деревообрабатывающих комбинатах, в жилищно-строительных конторах при домоуправлении. Родственные профессии: