В каких предметах буква ь не указывает на мягкость согласного звука: брошь, вьюнок, мелочь,сирень?

Русский язык
В каких предметах буква ь не указывает на мягкость согласного звука: брошь, вьюнок, мелочь,сирень?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брошь, вьюнок, вроде все
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