В каких предметах буква ь не указывает на мягкость согласного звука: брошь, вьюнок, мелочь,сирень?

Русский язык

В каких предметах буква ь не указывает на мягкость согласного звука: брошь, вьюнок, мелочь,сирень?

Автор: Гость