Пользуясь этимологическим словарём подготовьте устное выступления на одну из те?? Только письменно -история слова работа -история слова привередливый -история слова обворожить

Русский язык
Пользуясь этимологическим словарём подготовьте устное выступления на одну из те?? Только письменно -история слова работа -история слова привередливый -история слова обворожить
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