Из 16 спичек сложен ромб со стороной в две спички , разбитый на треугольники со стороной в одну спичку .А сколько спичек потребуется, чтобы сложить ромб со стороной в 10 спичек,разбитый на такие же треугольники со стороной в од...
Алгебра
Из 16 спичек сложен ромб со стороной в две спички , разбитый на треугольники со стороной в одну спичку .А сколько спичек потребуется, чтобы сложить ромб со стороной в 10 спичек,разбитый на такие же треугольники со стороной в одну спичку ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это конечно не точно, но у меня получилось 320 спичек
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