Из 16 спичек сложен ромб со стороной в две спички , разбитый на треугольники со стороной в одну спичку .А сколько спичек потребуется, чтобы сложить ромб со стороной в 10 спичек,разбитый на такие же треугольники со стороной в од...

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Из 16 спичек сложен ромб со стороной в две спички , разбитый на треугольники со стороной в одну спичку .А сколько спичек потребуется, чтобы сложить ромб со стороной в 10 спичек,разбитый на такие же треугольники со стороной в одну спичку ?

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