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3 3 4 триметилгексен 1 срочно!!!
Химия
3 3 4 триметилгексен 1 срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH2=CH-C(CH3)2-CH(CH3)-CH2-CH3
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