Уупражнение 138 помогите написать сочинение

Гость: Гость:

Сегодня утром, в маленькой деревне (название не придумалось) мальчишки решили что не стоит ждать зиму и можно поиграть в хокей прямо на траве. Собрав всё необходимое, они пошли на луг и Трезор вызвался встать оборонять ворота. Но как он понял, трудно устоять против своих друзей которые знают что он не очень хорошо играет. Но он не здался и попросил встать на ворота своего товарища, а сам пошёл бегать и пытаться сам забить мячик (который был у них в место шайбы) Но в ходе игры так получилось что Трезор забил мяч в свои ворота, а затем прибежала собака Дуся и схватив мяч убежала с ним, и никто её поймать не смог. После этого мальчишки долго на неё обижались, но поняли что этим от собаки они ничего не добьются, и даже оказалось что она неплохо играет в хокей!