На подсолнухе, забытом у межи, по-зимнему тенькала синица. Прицепившись к растрёпанной голове подсолнуха, она теребила его решётку. Объясните схемой почему во втором предложении стоит запятая.
Русский язык
На подсолнухе, забытом у межи, по-зимнему тенькала синица. Прицепившись к растрёпанной голове подсолнуха, она теребила его решётку. Объясните схемой почему во втором предложении стоит запятая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что есть деепричастный оборот.| ПРИЦЕПИВШИСЬ К РАСТРЁПАННОЙ ГОЛОВЕ ПОДСОЛНУХА|, она теребила его решётку. Схема: | обстоятельство |, подлежащее сказуемое дополнение дополнение.
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