На подсолнухе, забытом у межи, по-зимнему тенькала синица. Прицепившись к растрёпанной голове подсолнуха, она теребила его решётку. Объясните схемой почему во втором предложении стоит запятая.

Русский язык

На подсолнухе, забытом у межи, по-зимнему тенькала синица. Прицепившись к растрёпанной голове подсолнуха, она теребила его решётку. Объясните схемой почему во втором предложении стоит запятая.

Автор: Гость