В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 39 штук. Синих каранда??ей в 8 раз меньше, чем красных, а жёлтых в 6 раз больше, чем зелёных. С колько красных карандашей?

Математика

В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 39 штук. Синих каранда??ей в 8 раз меньше, чем красных, а жёлтых в 6 раз больше, чем зелёных. С колько красных карандашей?

Автор: Гость