В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 39 штук. Синих каранда??ей в 8 раз меньше, чем красных, а жёлтых в 6 раз больше, чем зелёных. С колько красных карандашей?

Математика
В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 39 штук. Синих каранда??ей в 8 раз меньше, чем красных, а жёлтых в 6 раз больше, чем зелёных. С колько красных карандашей?
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Гость:
Вот краткая запись по ней будет легко составить
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