Прочитай притчу и выполни задание. Один человек должен был переколоть огромную кучу дров. Но он не продвигался вперед в своем труде, так как тапор затупился. На вопрос, почему же он сначала не наточил топор, он ответил, что на ...

Обществознание

Прочитай притчу и выполни задание. Один человек должен был переколоть огромную кучу дров. Но он не продвигался вперед в своем труде, так как тапор затупился. На вопрос, почему же он сначала не наточил топор, он ответил, что на это ему не хватает времени, так как ему надо на колоть много дров. Сформулируй мораль этой притчи. Объясни в чем главная ошибка незадачливого дровосека. Помогите пожалуйста, срочно, экстренно!!!!

Автор: Гость