Сформулируйте мораль басни свинья под дубом.И написать пример.

Литература
Сформулируйте мораль басни свинья под дубом.И написать пример.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему мнению мораль такова: свинья она и в Африке свинья животное которое отвечает само за своё название, а под дубом то как всем известно это любимое лакомство свиней, вывод: человек сытый и в материальном достатке, но не ценить этого и поступает как свинья пользуясь тем что у него есть но жадничая.
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