Сформулируйте мораль басни свинья под дубом.И написать пример.

Гость: Гость:

По моему мнению мораль такова: свинья она и в Африке свинья животное которое отвечает само за своё название, а под дубом то как всем известно это любимое лакомство свиней, вывод: человек сытый и в материальном достатке, но не ценить этого и поступает как свинья пользуясь тем что у него есть но жадничая.