Нацистский режим Германии срочно!!!!

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Drittes Reich —«Третья империя») — неофициальное название Германской империи в период с 24 марта 1933 года по 23 мая 1945 года. Используются также названиянацистская Германия, Тысячелетний рейх. Третий рейх пришёл на сменуВеймарской республике после прихода к власти Национал-социалистической немецкой рабочей партии под руководством Адольфа Гитлера. Гитлер был бессменным рейхсканцлером практически всё время существования Третьего рейха. Официально Третий рейх прекратил существование 23 мая 1945 года после ареста правительства Карла Дёница.