Сочинение на тему "Образ купца Калашникова"

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Дним из моих любимых произведений Лермонтова Михаила Юрьевича есть «Песня про купца Калашникова». Самой основной его особенность есть противостояние правды и чести против власти вышестоящих чиновников. В песни описаны два человека. Один есть опричником царя и его хорошим бойцом, а второй – простой купец Калашников, муж Алены Дмитревны. Над ней глумица опричник и тем самым бросает на его семью тень. Купец честный, правильный и храбрый человек. Живет по законам, любит детей и жену, хорошо о них заботится. Это ясно со слов Алены. Она просит в него помощи и защиты. Калашников, отправившись на бой с опричником, наносит ему смертельный удар, отчего сердит князя. Но так как говорит он правду, и князь относится к нему с уважением и обещает не бросить его жену и детей в бедности. Купца казнят, и почивать он будет в безымянной могиле. Но его действие показало всем, что за справедливость нужно бороться, хотя и высокой ценой. Для меня образ Калашникова очень светлый и чистый. Он настоящий мужчина, который готов умереть за честь своей жены и семьи. Он олицетворяет весь простой народ, который веками пытается бороться с несправедливостью и продажностью высоко стоящих людей.