(а-а+2)*1-2а+а2 степени ___. ____ а-1. а+2

Алгебра
(а-а+2)*1-2а+а2 степени ___. ____ а-1. а+2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ходе решения получается х2-2х+2 а что дальше делать я не поняла. напишите понятнее
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