Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг. Полный синтаксический разбор СРОЧНО пожалуйста
Русский язык
Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг. Полный синтаксический разбор СРОЧНО пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не(частица, подчёркивать треугольником) говори(глагол, подчёркивать двумя линиями) своему(прилагательное, подчёркивать волнистой линией) другу(существительное, подчёркивать пунктирной линией) того(прости, не знаю), что(вопрос существительного) не(частица, подчёркивать треугольником) должен(лингвисты рассматривают по разному) знать(глагол, подчёркивать двумя линиями) твой(местоимение, подчёркивать квадратиком) враг(существительное, подчёркивать одной линией). Старалась как могла)Надеюсь на поддержку
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