5/6-1/9 жпжпжпжжпжждпжпжпжпдпжпжпддподппжпжпжпдпдпджпжпжпжпжпжпжпжпдпж
Математика
5/6-1/9 жпжпжпжжпжждпжпжпжпдпжпжпддподппжпжпжпдпдпджпжпжпжпжпжпжпжпдпж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/6-1/9=15/18-2/18=13/18 Ответ: 13/18.
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