Какой падеж у слова я

Русский язык
Какой падеж у слова я
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У местоимения Я именительный падеж Удачи тебе в русском языке!
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