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Какой падеж у слова я
Русский язык
Какой падеж у слова я
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Гость:
У местоимения Я именительный падеж Удачи тебе в русском языке!
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