Найдите площадь со сторонами: а) 13см и 6 см б) 150мм и 30мм в) 6 дм и 30 дм г) 8м 30 см и 12 см

Математика

Найдите площадь со сторонами: а) 13см и 6 см б) 150мм и 30мм в) 6 дм и 30 дм г) 8м 30 см и 12 см

Автор: Гость