Найдите площадь со сторонами: а) 13см и 6 см б) 150мм и 30мм в) 6 дм и 30 дм г) 8м 30 см и 12 см

Математика
Найдите площадь со сторонами: а) 13см и 6 см б) 150мм и 30мм в) 6 дм и 30 дм г) 8м 30 см и 12 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13x6=68 150мм=15 см 30мм= 3 см 15х3= 45 6дм=60см 30дм=300см 60х300=18000см 8м=800см+30см=830см 830х12=9960
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