Определите объём видеопамяти в килобайтах, если разрешающая способность экрана 1280*1024, а глубина цвета- 8 бит.

Информатика
Определите объём видеопамяти в килобайтах, если разрешающая способность экрана 1280*1024, а глубина цвета- 8 бит.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=1280*1024*8/(8*1024)=1280 Кб
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