Определите объём видеопамяти в килобайтах, если разрешающая способность экрана 1280*1024, а глубина цвета- 8 бит.

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Определите объём видеопамяти в килобайтах, если разрешающая способность экрана 1280*1024, а глубина цвета- 8 бит.

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