Умоляю решите 4 номер это супер пупер мега срочно вопрос об исключении меня если ??икто не поможет плиз

Математика

Умоляю решите 4 номер это супер пупер мега срочно вопрос об исключении меня если ??икто не поможет плиз

Автор: Гость