Умоляю решите 4 номер это супер пупер мега срочно вопрос об исключении меня если ??икто не поможет плиз
Математика
Умоляю решите 4 номер это супер пупер мега срочно вопрос об исключении меня если ??икто не поможет плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 отрезок = 8,5 2 отрезок = 8,5 3 отрезок =7,5 4 отрезок = 6,5 5 отрезок = 6 6 отрезок = 7 7отрезок = 4
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