Умоляю решите 4 номер это супер пупер мега срочно вопрос об исключении меня если ??икто не поможет плиз

Математика
Умоляю решите 4 номер это супер пупер мега срочно вопрос об исключении меня если ??икто не поможет плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 отрезок  = 8,5  2 отрезок = 8,5  3 отрезок =7,5   4 отрезок = 6,5  5 отрезок = 6  6 отрезок = 7 7отрезок = 4 
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