В толковом словаре 4-5 однокоренных слов. например(гора-горный гористый)

Русский язык
В толковом словаре 4-5 однокоренных слов. например(гора-горный гористый)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опекать - Опека - Опекун Охота - Охотится - Охотник Осина - Осинка - Осинник  Осада - Осадить - Осаждение Орех - Ореховка - Ореховый
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