Что такое этнос?Каковы его основные признаки?

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Этнос-это исторически сложившаяся на определенной территории и состоящая из многих поколений общность людей, обладающих общими чертами и устойчивыми особенностями культуры (включая язык) и психологического склада, а также самосознанием, то есть осознанием своего единства и отличия от других подобных образований, представлениями об общности происхождения, единой исторической судьбе и т.п. Приведенное определение этноса носит описательный характер. В нем собраны разнопорядковые признаки и свойства, с которыми следует разобраться более внимательно. Прежде всего, необходимо развести “отличительные признаки этноса”, с одной стороны, и “факторы или условия его формирования” – с другой. К первым, относятся особенности культуры – язык, народное искусство, обычаи, обряды, нормы поведения, привычки, – которые, передаваясь из поколения в поколение, образуют некоторый устойчивый стиль жизнедеятельности – так называемую этническую культуру. Ко вторым принадлежат некоторые общие условия жизнедеятельности – общая территория, общность экономической жизни, общие политические порядки или формы самоуправления и т.п.