Як називається фермент шлункового соку,що розщеплює білки на молекули амінокислот?
Биология
Як називається фермент шлункового соку,що розщеплює білки на молекули амінокислот?
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Гость:
Протеазы — ферменты, расщепляющие белки
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