Как сделать куклу, срочно надо на труд!!

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Как сделать куклу, срочно надо на труд!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первую очередь необходимо сделать раскрой. Для этого достаточно сложить ткань пополам, после чего, выкроить детали туловища и ручек. Далее, кроим ножки и ручки куклы. Для того чтобы это сделать, нужно аккуратно совместить швы на деталях ткани. После нужно сшить все детали куклы. Самодельные куклы из ткани получаются аккуратнее, если сшивать их вручную. Стоит учесть то, что сшивать низ туловища и вверх ручек и ножек пока не нужно. Выворачиваем детали. Далее необходимо набить куклу тканью. Для наполнения самодельных кукол лучше всего использовать небольшие кусочки синтепона или холлофайбера. Для того чтобы плотно набить ножки и ручки куклы можно помочь себе карандашом, спицей или палочкой. А в том случае, если необходимо чтобы кукла сидела, ножки нужно набивать до середины. Далее следует приступить к процессу соединения деталей между собой. Здесь, порядок сшивания зависит только от вас. Кукла из ткани готова!!!
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