Сумма двух углов которые получаются при пересечении двух прямых равняется 140 градусам
Геометрия
Сумма двух углов которые получаются при пересечении двух прямых равняется 140 градусам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При пересечении двух прямых могут образоваться вертикальные либо смежные углы. Сумма двух смежных углов равна 180 градусов. Так как в условии сумма двух углов равна 140 градусов, то они не могут быть смежными. Следовательно, они вертикальные.
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