Сочленение о семье на русском

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Сочленение о семье на русском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семья это где ты ростёшь тебя воспитывают семья это твои родные люди которые хотят только тебе добра семья это окружающие тебя родные люди 
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