Укажите,в роли каких членов предложения выступает слово который

Русский язык
Укажите,в роли каких членов предложения выступает слово который
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Автор: Гость
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Гость:
Вот там все правильно
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